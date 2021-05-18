شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نقل من لشبونة لسيارات رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير إيطالي عن اسم الشركة التي نقلت سيارات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح اليوفنتوس السبع من منزله في تورينو وهي «رودو كارجو» البرتغالية للنقل الفاخر ومقرها العاصمة لشبونة.

ورغم أن عملية النقل تمت في الساعة ال3 فجراً بعيداً عن عيون الصحفيين، إلا أن الفيديو تسلل لوسائل الإعلام.

ويمكن لرونالدو ترك اليوفي قبل عام من انتهاء عقده في يونيو 2022 ووجهته وفق والدته دولوريس هي بطل الدوري البرتغالي سبورتنج لشبونة، فريقه الأول، لكن وكيل أعماله مينديز أكد أن خطط رونالدو لا تمر عبر البرتغال.