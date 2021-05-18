شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يصطدم بأهلي جدة في طريق اللقب والشباب يواجه العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تعود الأنظار مجدداً الأربعاء صوب الدوري السعودي الذي يشهد 3 مباريات في انطلاقة الجولة 28 التيى تكتفي بست مباريات بعد تقديم مواجهتي التعاون والفتح، والقادسية والفيصلي وقت سابق لارتباط التعاون والفيصلي بنهائي كأس الملك.

وستكون مباراة الهلال المتصدر وضيفه الأهلي الثامن على ملعب الأمير فيصل بن فهد، والشباب والعين على ملعب الأمير خالد بن سلطان وبعد ذلك الاتحاد وأبها في ضيافة الأخير يوم الخميس محط الأنظار في ترقب محتمل لرؤية البطل في هذه الجولة

والفرصة مواتية أمام الهلال المتصدر برصيد 52 نقطة لحسم الأمور بحال فاز على الأهلي وتعثر الشباب والاتحاد بأي نتيجة حيث سيبلغ النقطة 55 مقابل 48 و47 لأقرب منافسيه، عدا ذلك سيتأجل موضوع الحسم لأخر جولتين.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى التعادل الإيجابي 1-1، وتعادل الهلال في أخر جولة أمام البان بهدف بينما فاز الأهلي بهدف على القادسية واضعاً حداً لسبع هزائم متتالية.

ويمتلك الفريقان جميع الأسماء المعروفة كغوميز والدوسري وكاريلوك والفرج وفيتو وجيوفينكو في الهلال الذي يدربه البرتغالي مورايس، والسومة وغريب وفيجستا وادريس فتوحي في الأهلي الذي يدربهزالروماني ريجيكامب ولا يغيب عنه سوى عبدالله حسون الذي طرد أمام القادسية.

في المباراة الثانية تبدو المهمة شبه سهلة للشباب حتى يستعيد نغمة الانتصارات عندما يستضيف العين الذي بات أول الهابطين إلى الدرجة الأولى.

الشباب خسر آخر لقاءين أمام الهلال 1-5 والاتفاق 3-4 وهو بحاجة للفوز لابقاء حظوظه منتظراً توقف جديد للهلال.

ويعود لتشكيلة الشباب في المباراة الثنائي الأرجنتيني جوانكا وبانيغا لإعطاء الإضافة، في حين يدخل العين بدون طموحات سوى ترك ذكرى له في الدوري.

وتستكمل مواجهات الأربعاء بلقاء الباطن والاتفاق على أرض الأول الذي يحتاج للفوز لتعزيز حظوظه بالبقاء بعدما اقتنص تعادلاً أشبه بالفوز أمام الهلال.

يمتلك الاتفاق 41 نقطة وعينه على المركز الخامس وللباطن 30 نقطة وهو بحاجة جميع النقاط المتبقية لتجاوز الحسابات مع الوحدة وضمك.