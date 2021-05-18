الامارات | عودة الجمهور المصري إلى الملاعب الشهر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجمهور المصري إلى الملاعب الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، أنه جهز مشروعا لعرضه على الجهات المختصة لعودة الجماهير للمباريات بنسب محددة خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح أحمد مجاهد أن نسبة حضور الجماهير للمباريات ستتوقف على سعة الاستادات المختلفة.

وأضاف مجاهد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" التليفزيونية نشرتها بوابة "الأهرام" امس، أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيكون شرطا أساسيا لحضور مباريات الدوري في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على أرواح الجماهير.

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