الامارات | استقالة مجلس إدارة نادي الإمارات رغم التأهل إلى المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مجلس إدارة نادي الإمارات رغم التأهل إلى المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإمارات، تقديم مجلس ادارة النادي برئاسة محمود حسن الشمسي استقالة جماعية إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي.

وتاتي الاستقالة رغم ان النادي حقق أهدافه هذا الموسم بالتأهل الى المحترفين للمشاركة في دوري الخليج العربي بعد حصوله على المركز الثاني في دوري الهواة خلفا للعروبة.

واكد الشمسي في بيان رسمي، ان مجلس الإدارة قدم استقالته الجماعية بعد اجتماع لمجلس الإدارة رفع من خلاله تقرير مفصل تضمن أبرز أعمالهم خلال المواسم الماضية، وأبرز العقبات التي واجهت الإدارة سواء كانت داخلية أو خارجية.

كما أشار الشمسي الى أن الاستقالة جاءت لظروف خاصة، وقبل انتهاء فترة المجلس الممتدة حتى أغسطس المقبل، كما أشار لرغبة أعضاء مجلس الإدارة في فتح المجال أمام إدارة جديدة لخدمة النادي، منوها الى أن نادي الإمارات به من الكفاءات القادرة على النهوض بأهدافه والارتقاء بمختلف الفعاليات والأنشطة التي ينفذها.

وعبر الشمسي عن رضاه التام لما قام به مجلس الإدارة من جهد لتفعيل مختلف أهداف النادي وعودته إلى دوري الخليج العربي، كما إن الإدارة حققت العديد من الانجازات والمشاريع والبنية التحتية التي ستحقق مردوداً إيجابياً للنادي في القريب العاجل موضحاً ان استقالته من مجلس الإدارة لا تعني ابتعاده عن النادي، مؤكداً انه سيظل وفياً لنادي الإمارات وسيقف ويدعم القيادات الرياضية القادمة التي ستقود نادي الإمارات مستقبلا.

ودعا الشمسي الجمهور الى الوقوف مع النادي وتغليب المصلحة العامة، شاكرا جميع من وقف ودعم مجلس ادارته خلال فترة ترأسه لمجلس الإدارة وتمنى التوفيق لمجلس الإدارة القادم وانه سيقدم كل ما في وسعه وسيكون سنداً لهذا المجلس حتى يحقق النادي الغايات المرجوة.

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