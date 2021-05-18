شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطط لخطف «الجوكر» من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادي بيراميدز في صراع مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم والمعار لصفوف إنبي حتى نهاية الموسم الجاري، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي بيراميدز يخططون للتعاقد مع كريم فؤاد، في الصيف المقبل، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع نادي إنبي هذا الموسم، خاصة في ظل إجادته اللعب في أكثر من مركز.

وشهدت الأيام الماضية دخول عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، في مفاوضات مع محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، من أجل حسم صفقة كريم فؤاد، في الميركاتو الصيفي، ولكن طلب رئيس النجوم تأجيل المفاوضات حتى نهاية شهر مايو الجاري، لحين معرفة قرار نادي إنبي النهائي بشأن تفعيل عقد شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه من عدمه.

ويُعد اللاعب صاحب الـ22 عامًا، أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى النادي الأهلي للتعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.