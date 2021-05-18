شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ميلان «ستيفانو بيولى» : فقدان المركز الرابع ليس فشلًًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ستيفانو بيولى، مدرب ميلان، أن فقدان المركز الرابع في الجولة الأخيرة بالدورى الإيطالى لن يكون فشلًا لفريقه، بعد أن تعادل مع كاليارى ليهدر فرصة حسم التأهل إلى دورى أبطال أوروبا.

وكان الفوز على كاليارى سيضمن لميلان اللعب في مسابقة المستوى الأول للأندية في أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014، لكنه اكتفى بالتعادل دون أهداف ليترك المنافسة على المركز الرابع مفتوحة.

وأبلغ بيولى شبكة سكاى إيطاليا: «بالنسبة للموسم الذي مررنا به، عدم دخول المربع الذهبى سيكون خيبة أمل بالتأكيد، لكنه ليس فشلًا.. في هذا العام وضعنا أسس مستقبل ناجح لميلان».

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 76 نقطة متساويًا مع نابولى الرابع الذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة، كما يتقدم بنقطة واحدة على يوفنتوس صاحب المركز الخامس.

لكن ميلان سيتعين عليه الفوز خارج ملعبه على أتلانتا صاحب المركز الثانى في الجولة الأخيرة للموسم، الأحد المقبل، بينما يواجه نابولى ويوفنتوس فريقى وسط الجدول فيرونا وبولونيا على الترتيب.

وتألق ميلان خلال انتصارات كبيرة على يوفنتوس وتورينو خلال الأسبوع الماضى، لكنه حصد نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات في الدورى.

وقال بيولى: «لم تكن أفضل مبارياتنا، ولم يكن الإيقاع والجودة في مستوى عروضنا الأخيرة».

وتابع: «أمام يوفنتوس كان علينا خوض مباراة عمرنا، وأظهرنا قدراتنا ويمكننا أن نلعب جيدا مرة أخرى يوم الأحد».

وأضاف: «كنا ندرك أن الفوز سيحسم الأمور، ولذلك ربما كان هناك بعض الضغط والتوتر، وربما أيضًا بعض الاقتناع بأننا سنفوز مهما تكلف الأمر».

وأتم: «أتلانتا هو الفريق الكبير الوحيد الذي لم نفز عليه خلال وجودى مع ميلان منذ عام ونصف العام، إنه فريق قوى جدا. سنكون مستعدين».