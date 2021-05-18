شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكيتينو» يستهدف صفقة من الدورى الإنجليزى لـ«سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راوغ ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، بشأن أنباء صفقة محتملة لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بوكيتينو: «لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للحديث عن لاعبين ينتمون إلى أندية أخرى، بمجرد انتهاء الموسم سيتخذ النادى القرارات اللازمة»، وذلك تعليقًا على إمكانية التعاقد مع سيرج أورييه، مدافع توتنهام.

وعن الفوز على ريمس برباعية دون رد في الجولة 37 من الدورى الفرنسى، أضاف المدرب الأرجنتينى: «انتصار مستحق، في كرة القدم أحيانًا تحتاج لقليل من الحظ، وهو ما حدث بالفعل، لقد سجلنا هدفًا مبكرًا من ركلة جزاء، وتأثر المنافس بالنقص العددى بعد مرور 10 دقائق فقط».

وتابع: «سعيد بهذا الفوز لأنه سيجعلنا في سباق المنافسة على لقب الدورى حتى المباراة الأخيرة، كل شىء وارد في كرة القدم، ويبقى الإيمان بحظوظنا أهم شىء، بالطبع نأمل ألا يفوز ليل في مباراته الأخيرة ضد آنجيه، وسيكون علينا أيضًا الفوز في مباراتنا ضد بريست، لكن التركيز حاليًا على نهائى كأس فرنسا».

وأشار: «لا أؤمن بالتفوق النفسى لسان جيرمان على ليل.. لدينا لاعبون من أصحاب الخبرات، وكذلك فريق ليل يجيد اللعب تحت ضغط».

وكشف المدير الفنى لسان جيرمان: «استبدال دراكسلر في الشوط الأول لم يكن قرارًا تكتيكيًا بل شعر اللاعب بآلام عضلية، وستتضح خلال ساعات طبيعة الأمر، أما إدريسا جايى وديالو فلم يكونا على ما يرام، لذا تم استبعادهما من قائمة الاحتياطى قبل دقائق قليلة من المباراة».

ويتواجد باريس سان جيرمان في المركز الثانى برصيد 79 نقطة أمامه ليل 80 نقطة.