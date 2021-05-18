شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر إحصائية توقيتات أهدافه الـ 39 في 22 مباراة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن 22 مباراة، حقق من خلالها 48 نقطة، وذلك من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في 6 مباريات والخسارة في مباراتين.

وأحرز لاعبو الفريق 39 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وتتبقى للفريق في مشوار بطولة الدوري 12 مباراة.

ويرصد «الموقع الرسمي للنادي» في السطور التالية إحصائية بالنسب والتوقيتات للأهداف التي أحرزها لاعبو الأبيض في بطولة الدورى حتى الآن وعددها 39 هدفا.

ففي الفترة من بداية المباراة وحتى الدقيقة 15 أحرز لاعبو الزمالك 7 أهداف بنسبة 17.9% من إجمالي عدد الأهداف المحرزة.

وفي الفترة من الدقيقة 15 وحتى الدقيقة 30 أحرز لاعبو الزمالك تقريبا نفس عدد الأهداف بنفس النسبة السابقة وهي 7 أهداف ونسبة 17.9%.

وفي الفترة من الدقيقة 30 وحتى الدقيقة 45 أحرز لاعبو الزمالك 8 أهداف بنسبة 20.5% وهي تعتبر النسبة الأكبر للفريق حتى الآن من إجمالي عدد الأهداف المحرزة في البطولة.

وفي الفترة من الدقيقة 45 وحتى الدقيقة 60 أحرز لاعبو الزمالك 5 أهداف بنسبة 12.8%.

** وفي الفترة من الدقيقة 60 وحتى الدقيقة 75 أحرز أيضا لاعبو الزمالك نفس النسبة السابقة وهي 5 أهداف بنسبة 12.8%.

** وفي الفترة الأخيرة من المباريات من الدقيقة 75 وحتى الدقيقة 90 أحرز لاعبو الزمالك 7 أهداف فقط بنسبة 17.9% وهي تعتبر نفس النسبة التي جاءت في الفترتين الأولى والثانية.