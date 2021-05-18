شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 6 سنوات.. بنزيما يعزز أنباء عودته إلى منتخب فرنسا في أمم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن بنزيما عدل وصف الحساب الشخصي الخاص به على «تويتر»، حيث كتب أنه لاعب في ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

وكان بنزيما يكتفي قبل ذلك بوضع الحساب الرسمي للنادي الملكي فقط في الوصف، لكنه أضاف اليوم الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا أيضا.

ويغيب بنزيما عن منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة، عقب تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا في عام 2015.

وتداولت العديد من التقارير الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن قائمة ديديه ديشامب، مدرب «الديوك»، قد تشهد مفاجأة كبيرة في بطولة أمم أوروبا، باستدعاء بنزيما لأول مرة منذ 6 أعوام.

وتألق بنزيما هذا الموسم بشكل لافت مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، مسجلا 29 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وتوج بنزيما أمس الاثنين بجائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج، من جانب اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا، وهذه المرة الثانية التي يتوج فيها هذا اللاعب ذو الأصول الجزائرية، بهذه الجائزة بعد عام 2019.