شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك راحة من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك راحة للاعباته اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غد الأربعاء المقبل بصالة النادي.

ويعقد المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبات على هامش التدريب المقبل.

ويستعد فريق طائرة السيدات لمواجهة فريق الزهور يوم ٢١ مايو الحالي بصالة نادي الزهور ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويقود فريق سلة سيدات الزمالك: محمد جمال الدين مديرا فنيا، ومحمد إسماعيل جلال مساعدا للمدرب، وهبة أحمد حسنين إداريا، وغدير سامي إخصائي العلاج الطبيعي.