شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ رحلة الاستعداد للأوليمبياد بمعسكر في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد منتخبنا الوطني لكرة اليد، لدخول معسكره التدريبي، اليوم الثلاثاء، بمدينة الغرقة، ومن المقرر أن يستمر حتى 31 مايو الجاري، وتتجه البعثة بعدها إلى إسبانيا.

وسيخوض منتخب مصر عددا من المباريات الودية استعدادًا للأوليمبياد، حيث يلتقي نظيره الإسباني يوم 26 يونيو ومنتخب كرواتيا 29 يونيو، وبعدها يغادر لفرنسا للعب مع المنتخب الفرنسي يوم 5 يوليو، ثم يغادر بعدها إلى ألمانيا للعب مع منتخب البرازيل يوم 9 ومنتخب ألمانيا 10 يوليو وهي آخر المباريات الودية، استعدادًا للأوليمبياد.

وكانت قرعة الأوليمبياد قد أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الثانية التي تضم فريق الدنمارك صاحب ذهبية نسخة ريودي جانيرو 2016 وحامل لقب بطولة العالم بمصر 2021 ونسخة بطولة العالم 2019.

ولعبت مصر مع منتخب الدنمارك في كأس العالم، والتي أقيمت في مصر قبل أشهر قليلة وفازت بفارق هدف واحد في أقوي مباريات المونديال بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والوقتين الإضافيين بالتعادل.

كما تضم المجموعة أيضا منتخب اليابان صاحب الأرض، وسبق أن فازت مصر عليه في المبارتين الوديتين قبل انطلاق بطولة العالم بأيام قليلة، بجانب البحرين ممثل آسيا وأيضا استطاع المنتخب المصري تحقيق المنتخب المصري الفوز على البحرين في المباريات الودية والبرتغال صاحبة مفاجأة التأهل على حساب كرواتيا في اللحظة الأخيرة.

وضمت مجموعة مصر أيضا اليابان صاحب الأرض بجانب البحرين ممثل آسيا والبرتغال صاحبة مفاجأة التأهل على حساب كرواتيا في اللحظة الأخيرة.

يستهل المنتخب المصري مشواره يوم السبت 24 يوليو أمام منتخب البرتغال في الساعة 12.30 ظهرا ويوم الاثنين 26 يوليو يلاقي نظيره الدنماركي 7.15 صباحا والأربعاء 28 يوليو منتخب اليابان 7.15 صباحا والجمعة 30 يوليو أمام السويد 9.15 صباحا الأحد 1 أغسطس يختتم مباراته فى دور المجموعات بمباراة البحرين 4 صباحا.