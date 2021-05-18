شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم عزمي وعبد العزيز محيلبه ويشيد بأداء بعثة المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، عزمي محيلبه وعبدالعزيز محيلبه بعد عودتهم من إيطاليا بعد مشاركتهم في كأس العالم للرماية والتي أقيمت في إيطاليا خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو 2021، بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية وعبدالاول محمد معاون وزير الشباب والرياضة لقطاع البطولة.

أعرب صبحي عن سعادته بالميداليات التي أحرزها لاعبي المنتخب الوطني عزمي محيلبه وعبدالعزيز محيلبه، مضيفاً ان المستوي المتميز الذي ظهر عليه اللاعبين هو نتيجة لاجتهادهم وتوفير الاحتكاك اللازم لهم للنهوض بمستواهم.

كما اكد صبحي على حرصه لاستقبال الابطال الرياضيين بعد تألقهم في كأس العالم للرماية، وتقديرا منه لجميع الابطال والرياضيين الذين يساهمون في النهوض بالرياضة المصرية واعتبارهم قدوة لجميع زملائهم الرياضيين في مختلف المجالات لتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد في مختلف البطولات لرفع اسم مصر ومكانتها الدولية عالميا.

واضاف صبحي أن الاتحاد المصري للرماية يحقق إنجازاً لم يحدث منذ عام ١٩٥٠ وهو أن يحصل على ميداليات في الفردي في بطولة واحدة، بالإضافة إلى حصوله على ميدالية ذهبية في بطولة كأس العالم.

مؤكداً ان وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا في الوقوف خلف الرياضيين المصريين وتوفر لهم الاعداد والمعسكرات اللازمة للارتقاء بمستوي اللاعبين، خاصة في ظل نجاح العديد من الرياضيين المصريين في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية بالشكر للدكتور اشرف صبحي على متابعته ودعمه المتواصل للابطال، حيث اوضح ان السيد الوزير كان يتابع مجريات البطولة أول بأول، بالإضافة إلى قيامه بتذليل كافة العقبات أمام الاتحاد.

وهو ما ظهر جلياً اثناء منافسات عزمي محيلبه مع المصنف الاول على العالم الامريكي فينسينت هانكوك وتفوقه عليه ليحصد عزمي الميدالية الذهبية.

الجدير بالذكر ان البعثة المصرية استطاعت الفوز بميدالية ذهبية وميدالية برونزية خلال مشاركتها في البطولة، حيث أحرز عزمي محيلبة الميدالية الذهبية في منافسات الاسكيت، كما أحرز عبدالعزيز محيلبة ميدالية برونزية في منافسات التراب.