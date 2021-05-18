شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق الخميس القادم في مصر 8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق الخميس القادم، منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الحالي، بمشاركة منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر.

وتأتي هذه البطولة كأولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم للموسم 2021 / 2022، حيث يحرص الاتحاد العربي على تنمية رياضة كرة قدم داخل الصالات في الوطن العربي، إذ أقيمت النسخة الأولى من البطولة في مدينة القاهرة عام 1998، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها منتخب مصر وحل المنتخب المغربي وصيفاً ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.

وفي عام 2005 أقيمت النسخة الثانية أيضاً في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها منتخبات مصر ولبنان والجزائر وليبيا والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، حيث احتفظ المنتخب المصري باللقب، وحل منتخب المغرب وصيفاً أيضاً، تلاه منتخب لبنان في المركز الثالث ومنتخب ليبيا في المركز الرابع، بينما استضافة ليبيا النسخة الثالثة عام 2007، وشارك في منافساتها منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، إذ توج المنتخب الليبي باللقب.

ثم عادت البطولة إلى مصر عام 2008 بنسختها الرابعة، وشارك في منافساتها منتخبات مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، وتوج أيضاً المنتخب الليبي باللقب وحل منتخب مصر في المركز الثاني ثم المنتخب الأردن في المركز الثالث.