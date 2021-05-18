شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لحسم تجديد التعاقد مع علي ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، لتجديد التعاقد مع على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، في الفترة الحالية، والذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وعلمت «المصري اليوم» أن إدارة النادي المصري تسعى لتجديد التعاقد مع على ماهر، في الفترة الحالية، وذلك بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق تحت قيادته منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق في الموسم الماضي خلفًا لطارق العشري، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ومن المقرر أن يعقد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، جلسة مع على ماهر، خلال الأيام القليلة المقبلة، في حضور جون إدوارد، وكيل أعماله للاتفاق معه على تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي، لمدة موسم آخر.

واستطاع على ماهر أن يقود النادي المصري هذا الموسم للمنافسة على المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 35 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.

ويلتقي المصري مع الاتحاد السكندري، الخميس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.