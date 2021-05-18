شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب : 40 ألف متدرب بالخيمة الرمضانية لبرنامج «طور وغير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، عن وصول إجمالي المتدربين بالخيمة الرمضانية لبرنامج «طور وغير» إلى 40 ألف متدرب، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر للتنمية، خلال شهر رمضان الكريم، عبر برنامج Microsoft teams، وكذا عن طريق البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

وتناولت تلك التدريبات العديد من الموضوعات المختلفة لمساعدة الشباب في تطوير مهاراتهم وتذويدهم بالخبرة العملية، من خلال عدة مقابلات مع متخصصين في هذه المجالات ليشاركوا خبراتهم العملية، والذي يسهم بشكل مباشر في إثراء الجانب العملي لدي الشباب.

وتعلن وزارة الشباب والرياضة عن عقد وبينار كل يوم جمعة باللغة الإنجليزية لتزويد الشباب بمهارات المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية وبعض المصطلحات الخاصة بريادة الأعمال باللغة الإنجليزية لتمكين الشباب بأهم المفردات الموجودة بسوق العمل.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد عقدت العديد من الوبينارات خلال الفترة الماضية تستهدف الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الشباب للحصول على التدريبات المتوفرة على منصة «طور وغير» واستثمار وقتهم بشكل أمثل عن طريق التعليم الذاتي Self-Learning بهدف تطوير مهاراتهم ليحصلوا على وظائف لائقة سواء أثناء أو بعد الأزمة.