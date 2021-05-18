شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يترقب نتيجة الصراع بين تشيلسي وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه اليوم الثلاثاء تشيلسي نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج في تمام التاسعة مساءً.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، بينما يحل تشيلسي رابعًا برصيد 64 نقطة، ويحل ليفربول خامسًا برصيد 63 نقطة.

وتعد هذه المباراة مصيرية بالنسبة لنادي ليفربول الإنجليزي، الذي استطاع في الفترة الماضية الصعود إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، والذي ينافس بقوة على المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي.

وينتظر الريدز هزيمة أحد الفريقين ليتجمد رصيده وبالتالي يسهل المهمة عليه للارتقاء في ترتيب الدوري الإنجليزي خلال المباراتين المتبقيتين له والحصول على المركز الرابع، وبالتالي التأهل إلى دوري الأبطال، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مباراة متبقية لكل من الفريقين.

ترتيب الدوري الإنجليزي

والحل الأفضل لليفربول هو فوز ليستر سيتي الذي سيجمد رصيد تشيلسي عند 64 نقطة، وحتى إذا تمكن الأخير من الفوز في المباراة المقبلة سيرتفع رصيده إلى 67 نقطة، وحينها إذا تمكن ليفربول من حسم المباراتين المقبلتين لصالحه سيرتفع رصيده إلى 69 وبالتالي سيرتقي إلى المركز الرابع بدلا من تشيلسي، وإذا فاز في مباراة وتعادل في الأخرى سيرتفع رصيده إلى 67 بالتعادل مع تشيلسي وسيكون فرق المواجهات وقتها لصالح ليفربول.

أما في حالة فوز تشيلسي على ليستر سيتي سيرتفع رصيد الأول إلى 67 ويتبقى له مباراة أخرى، بينما سيتجمد رصيد سيتي عند 67 ويتبقى له مباراة أخرى، مما يصعب موقف ليفربول ويتطلب فوزه في المباراتين المتبقيتين له ليرتفع رصيده إلى 69 نقطة وينتظر تجمد رصيد أحد الفريقين من خلال الخسارة أو التعادل على أقل تقدير.

ويحاول المدرب الألماني يورجن كلوب إنقاذ موسمه السيئ بمواصلة الضغط على فرق المقدمة بالبريميرليج من أجل الحصول على مركز مؤهل إلى البطولة القارية الأشهر على صعيد الأندية.

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الأكثر تأثيراً.. كيف أنقذت أهداف محمد صلاح ليفربول من مصير كارثي هذا الموسم؟

ويعد المحترف المصري محمد صلاح هو الأكثر تميزًا بين قائمة لاعبي ليفربول وهو ما جعله في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي رفقة هاري كين، كما أنه أصبح مطلب عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولولا مجهودات صاحب الـ28 عاما، لعانى كلوب وفريق ليفربول من مصير صعب وكان ليتواجد الآن في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة وبفارق 20 نقطة كاملة عن ليستر سيتي المتواجد في المركز الثالث.