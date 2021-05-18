شكرا لقرائتكم خبر عن زادة يكشف عن قائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هاني زادة، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق يعتزم الترشح لانتخابات النادي المقبلة بقائمة قوية.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك السابق في تصريحات متلفزة إلى أن مرتضى منصور، سيدخل الانتخابات المقبلة بقائمة لن تخرج عن أعضاء المجلس السابق.

وشدد زادة على أن الثنائي أحمد وأمير مرتضى منصور سيكونا ضمن قائمة رئيس الزمالك السابق في الانتخابات المقبلة.

وكان مرتضى منصور قد أعلن نيته في الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة رغم قرار تجمي مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة في نوفمبر من العام الماضي بداعي وجود مخالفات مالية.