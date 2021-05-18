شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يطير اليوم إلي السنغال للمشاركة بالبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير مساء يوم الثلاثاء بعثة منتخبنا الوطني للكبار للجودو إلى العاصمة السنغالية دكار للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تقام خلال الفترة من ١٨ وحتي ٢٤ مايو الجاري، وتضم البعثة ١٢ فردا برئاسة الدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية للجودو ومعه المدربان عاطف مصطفي ومحمد سعد، وحكمان مرافقان هما تامر عبدالفتاح ومحمد مطيع بالإضافة إلى ٧ لاعبين بواقع ٦ لاعبين وهم يسري سامح وزن ٦٠ كيلو جراما، واحمد على وزن ٦٦ كيلو جراما، وعلى عيد وعبدالرحمن عبدالغني وزن ٧٣ كيلو جراما ومحمد على عبدالعال وزن ٨١ كيلو جراما وعبدالله عثمان وزن ٩٠ كيلو ولاعبة واحدة هي سلمي سامر وزن ٦٣ كيلو.

يشارك منتخبنا في البطولة التي يحمل لقبها بعد الفوز بتسع ميداليات متنوعة منها خمس ذهبيات في إنجاز افريقي لم يتحقق من قبل، ويضم المنتخب مجموعة من الشباب فضل الجهاز الفني الدفع بهم من أجل اكتساب الخبرات وتدعيم الصف الثاني للمنتخب الأول بلاعبين أكفاء.

و كان المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الاتحاد المصري للجودو ورئيس الاتحاد الافريقي للسومو، قد توجه اول أمس بصحبة هشام مصباح عضو مجلس الإدارة للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية العادية التي تجري اليوم بانتخاب رئيس وسكرتير عام وامينا للصندوق، وقد دعم الاتحاد المصري مرشح مدغشقر سيتني رانديانا

في الانتخابات للفوز بمنصب الرئيس.