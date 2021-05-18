شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف تفصل محمد صلاح عن دخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، على بعد 5 أهداف من دخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ «الريدز»، برصيد 125 هدفًا، وهى القائمة التي يتصدرها إيان راش برصيد 346 هدفا.

ووفقًا لحساب الريدز، جاءت قائمة هدافى ليفربول على مر التاريخ، كالتالى:

1- إيان راش – 346 هدفا.

2- روجر هانت – 285 هدفا.

3- جوردون هودسون – 241 هدفا.

4- بيلى ليدل – 228 هدفا.

5- ستيفن جيرارد – 186 هدفا.

6- روبى فاولر – 183 هدفا.

7- كينى دالفليش – 172 هدفا.

8- مايكل أوين – 158 هدفا.

9- هارى شامبيرس – 151 هدفا.

10- سام ريبولد – 130 هدفا.

11- جاك باركنسون – 128 هدفا.

12- محمد صلاح – 125 هدفا.

وحقق النجم المصرى محمد صلاح العديد من الأرقام المميزة، بعدما سجل هدفا في انتصار ليفربول على مضيفه ويست بروميتش بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ36 من الدورى الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلى أبرز أرقام محمد صلاح:

- سجل محمد صلاح 31 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم للمرة الثانية منذ انضمامه إلى ليفربول.

- دخل محمد صلاح التاريخ وبات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفين متتاليين أمام اليونايتد على ملعب أولد ترافورد خلال موسم واحد منذ هارى تشامبرز في 1920- 1921 (قبل 100 عاما).

- سجل محمد صلاح 125 هدفا مع ليفربول في 200 مباراة يحتل بها حاليا المركز الـ12 في تاريخ هدافى الريدز متخطيا رقم اللاعب السابق ديك فورشاو (123 هدفًا).

- ساهم محمد صلاح في تسجيل 171 هدفًا مع ليفربول خلال 201 مباراة (125 تسجيل + 46 صناعة).

- أصبح محمد صلاح ثالث أكثر لاعب أفريقى تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدورى الإنجليزى برصيد 97 هدفًا متخطيا رقم النيجيرى ياكوبو (95 هدفًا).

ويحتل محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 22 هدفا، بالتساوى مع هارى كين نجم توتنهام هوتسبير.