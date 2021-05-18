رفض عقاب حمزة شودري وويزلي فوفانا

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بياناً أكد فيه عدم عزمه معاقبة اللاعبين على إظهار علمي فلسطين أو إسرائيل فيما تبقى من مباريات البرمييرليج وذلك على هامش رفع نجما ليستر سيتي حمزة شودري وويزلي فوفانا علم فلسطين عقب الفوز بكأس الاتحاد السبت على حساب تشيلسي.

وكان عدد من نجوم البرمييرليج عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين ومن ضمنهم نجم أرسنال المصري محمد النني.