شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو قد يغيب عن آخر مباريات الدوري ونهائي أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه يأمل أن يكون المهاجم سيرجيو أجويرو جاهزاً لخوض آخر مباراة مع النادي في استاد الاتحاد عندما يستضيف إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن يرحل أجويرو الهداف التاريخي لسيتي في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده، فيما لم تتأكد بعد مشاركته في آخر مباريات الدوري، فضلاً عن المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي نهاية الشهر الجاري.

وغاب المهاجم البالغ عمره 32 عاماً عن الفوز 4-3 على نيوكاسل يونايتد، وسيغيب أيضاً عن مواجهة برايتون آند هوف ألبيون الثلاثاء.

وأضاف جوارديولا: "يعاني سيرجيو من إجهاد ويشعر بألم بسيط في عضلات ساقه وفخذه، لكنها ليست مشكلة كبيرة".

مشيراً إلى أنه "شعر بشيء ما قبل مباراة نيوكاسل (يوم الاثنين) ولم يكن جاهزاً، ولكن أتمنى أن يكون لائقاً للعب أمام إيفرتون".

وسيلعب سيتي مع تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو/أيار في بورتو، لكن جوارديولا أكد أنه لا مجال للعواطف عند اختيار التشكيلة، حتى مع المهاجم صاحب التاريخ الطويل أجويرو.

وأردف جوارديولا: "في الوقت الحالي هو مصاب. حتى يساعدنا على تسجيل الأهداف، فهو في حاجة إلى اللعب، لكن هذه المباراة النهائية لدوري الأبطال، وسأتخذ أفضل قرار ممكن للفوز بهذه المباراة".