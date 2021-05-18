اتحاد الكرة المصري يطلب عودة الجماهير للمباريات أول يوليو

تجهز اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، تصوراً جديداً لتقديمه للجهات الأمنية بهدف عودة الجماهير تدريجياً لملاعب مباريات الدوري العام هذا الموسم، خاصة وأن الفترة الأخيرة تشهد غياباً للجماهير عن المباريات ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، إن التصور يتضمن بعض الشروط لعودة الجماهير، أهمها أن تبدأ عودة الجماهير للملاعب في مباريات الدوري بداية من شهر يوليو المقبل، وتحديد أعداد معينة للحضور في كل ملعب حسب سعته بحيث لا يوجد عدد موحد للحضور في المباريات، وعمل تصاريح وكشوف بأسماء الجماهير التي تحضر المباريات، وحصول الجماهير الراغبة في الحضور على لقاح كورونا، والاستعانة بشركات أمن خاصة لنظيم دخول وخروج الجماهير.