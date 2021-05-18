تعرف على شروط اتحاد الكرة لعودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات

الشارقة - اميمة ياسر -

اشترطت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، سداد نادى الزمالك مبلغ 700 ألف جنيه قبل عودة إمام عاشور وزملائه الخمسة للمشاركة فى المباريات بعد عقوبة إيقافهم على خلفية أحداث مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99.

وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة نادى الزمالك، بسداد مبلغ 700 ألف جنيه وهى الغرامات المالية الموقعة على إمام عاشور وزملائه، قبل عودتهم للمباريات حيث يتبقى لإمام عاشور 3 مباريات قبل العودة للمباريات إلا أن اتحاد الكرة يؤكد عدم أحقيته فى المشاركة قبل سداد الغرامة المالية وقدرها 200 ألف جنيه، ونفس الأمر بالنسبة للاعبين مواليد 99 الذين لن يحق لهم المشاركة فى المباراة الفاصلة أمام الأهلى يوم 26 مايو الجارى دون سداد 500 ألف جنيه هى قيمة الغرامات المالية الموقعة عليهم.

وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة فى وقت سابق العقوبات الواجبة في واقعة الفيديو الذى انتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999 والذى تضمن إساءة لبعض رموز النادى الأهلى، وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالاضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

ورفضت لجنة التظلمات باتحاد الكرة التظلم الذى أرسله ناديى الزمالك لإلغاء أو تخفيض عقوبة خماسى فريق 99، بينما أكد عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات أنه لم يتسلم التظلم الخاص بإمام عاشور ليتم تأكيد العقوبة.