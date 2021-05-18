شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف عن أخر تطورات ملعبه الجديد بتكلفة 500 مليون جنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق هشام عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن تفاصيل الملعب الجديد المقرر إنشائه للفريق البورسعيدي، وقال هاشم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": كان هناك زيارة قريباً لوزير الرياضة مع محافظ بورسعيد للاستاد، وتفقدوا الملعب والوزير أعلن أن العمل سيتم قريباً بتكلفة نصف مليون بالمناصفة مع المحافظة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستبدأ العمل والذي لن يستغرق أكثر من سنة ونصف في نفس موقع الاستاد الحالي ولكن سيكون شئ عالمي

أضاف: اللعب على استاد برج العرب سلاح ذو حدين وأفاد المصري وضره في نفس الوقت، ننفق مبالغ طائلة المباراة الواحدة تكلفنا فوق الـ 300 ألف جنية ونلعب كل يومين، ومع ذلك مستقرين في مكان واحد، وفوجئنا مؤخراً بنقل مبارياتنا إلى الأسكندرية بدلاً من برج العرب وهذا يرهق الفريق ويزيد من التكلفة.

واختتم: ليس لدينا خلاف مع أحد ونلعب في القاهرة والاسماعيلية والجونة، والدولة عادت من جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتمنى العودة لملعبنا مرة أخرى، والكرة بدون الجماهير ليست كرة وأهتقد لولا كورونا في الوقت الحالي لكانت المباريات أقيمت بجماهير.

ويسعى مجلس إدارة المصرى إلى تمديد عقد على ماهر المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية لتفويت الفرصة على بعض الأندية التي ترغب في التعاقد مع المدير الفني بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق البورسعيدى منذ قدومه على رأس القيادة الفنية في الموسم الماضى وانتشال الفريق من الهبوط للقسم الثانى والإبقاء عليه في مركز متقدم بجدول الترتيب .

ويحتل المصرى حاليا المركز الثالث بالمسابقة برصيد 36 نقطة من 22 لقاء ، فاز الفريق في 9 وتعادل في مثلهم وخسر 4 مواجهات ، احرز لاعبوه 28 هدفا ومنى مرماه بـ18 .