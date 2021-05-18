الأهلي يتوجه لخوض مرانه الأول في بريتوريا استعداداً لصن داونز..فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - توجه فريق النادي الأهلي إلى ملعب التدريب، لخوض مرانه الأول في بريتوريا، وذلك عقب وصول بعثة القلعة الحمراء صباح اليوم إلى بريتوريا، استعداداً لمباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام صن دوانز، حيث كان الفريق الأحمر قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بهدفين نظيفين، سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

من جانبه، كشف أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا، عن كواليس أجواء وصول بعثة النادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين.وقال السفير المصري في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": البعثة وصلت 7 صباحاً إلى مطار جوهانسبرج وتم الانتقال إلى مقر الإقامة بهدوء، والمباراة بين فريقين كبيرين في القارة لكل منهما قيمته، والمباراة تعتبر مثل نهائي مبكر، الأهلي هو الفريق الوحيد الذي يمثل مصر وعليه مسئولية كبيرة في إسعاد الجماهير، لهز شباك صن داونز.

أضاف: وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا كانت تأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة ولكنها شهدت بتألق موسيماني، ولذلك لديهم خيبة أمل بعد الخسارة ولكنهم يتطلعون لتعديل النتيجة في مباراة العودة.

واصل: الإعلام يدرك أن موسيماني يعرف جيداً ماتيح لعب صن داونز باعتباره دربهم من قبل، وموسيماني نفسه يدرك قيمة وإمكانيات الأهلي وكان قد أكد من قبل عند تعاقده مع الأهلي أنه يحمل روح فريق صن داونز، ولذلك لم نستبعد استقبال مشجعي صن داونز له في المطار ولكن هذا لم يحدث رغم أنه هو من صنع صن داونز، ووجود محمود الخطيب على رأس البعثة أيضاً تؤكد أن تلك المباراة ستكون فارقة في مسيرة الأهلي في البطولة.

واختتم: الأمور أكثر هدوءاً على صعيد انتشار كورونا أكثر من مصر وفقاً لأعداد الإصابات ولم ندخل حتى الآن في الموجة الثالثة، والاجراءات الاحترازية يتم اتخاذها عند الدخول لأي مكان والمباراة بدون جماهير وكل من سيحضر داخل الملعب سيخضع لفحص كورونا.