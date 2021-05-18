شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس ما قبل التدريب الأول للأهلى في جنوب افريقيا استعدادا لصن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، متابعيها وجمهورها، بصور من كواليس التدريب الأول للفريق الأول في جنوب افريقيا، استعدادا لمواجهة نادى صن داونز، في إياب دور النصف نهائي من بطولة دورى أبطال افريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، صور للاعبيها قبل البدء في التدريب الأول لهم بجنوب افريقيا، بعد وصولهم اليوم، وكتبت " نسور الأهلي قبل انطلاق تدريبهم الأول في جنوب أفريقيا"

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة، وحصل اللاعبون على راحة عقب المباراة؛ للتخلص من حالة الإجهاد قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى مدينة بريتوريا صباح اليوم على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللها ترانزيت في مطار أسوان؛ للتزود بالوقود ثم التوجه من مطار جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا.





يذكر أن السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا رافق بعثة الأهلي من القاهرة إلى جوهانسبرج، ثم بريتوريا واطمأن على اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة.

وأصطحب بيتسو موسيمانى، قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها 22 مايو الجارى فى مدينة بريتوريا التى ضمت الأسماء التالية :





محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.