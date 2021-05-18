شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. أكثر 3 لاعبين مشاركة في مباريات الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات فريق الزمالك بعد مرور 22 جولة في الدوري الممتاز تواجدا قويا لعدد من اللاعبين الذين ظهروا تقريبا في جميع مباريات الفريق باستثناء لقاء واحد سواء عن طريق المشاركة بشكل أساسي أو حتى بديل في بعض المباريات.