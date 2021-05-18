اخبار الرياضه

أرقام.. أكثر 3 لاعبين مشاركة في مباريات الزمالك بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. أكثر 3 لاعبين مشاركة في مباريات الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات فريق الزمالك بعد مرور 22 جولة في الدوري الممتاز تواجدا قويا لعدد من اللاعبين الذين ظهروا تقريبا في جميع مباريات الفريق باستثناء لقاء واحد سواء عن طريق المشاركة بشكل أساسي أو حتى بديل في بعض المباريات.

ووصل الثلاثي طارق حامد لاعب الوسط المدافع وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي جناحي الفريق الأبيض إلى 21 مباراة من إجمالي 22 مباراة خاضها الفريق الأبيض.

ورصد الموقع الرسمي عدد مشاركات كل لاعب من الثلاثي في الدوري حتى الآن:

fe9ea06fab.jpg

طارق حامد
أول الأسماء هو طارق حامد الذي خاض 21 مباراة بعدد دقائق وصل إلى 1807 دقائق حيث شارك في 20 مباراة أساسيا ومباراة واحدة كبديل وكانت مع انبي في لقاء الدور الأول حيث شارك في أخر 15 دقيقة بديلا لعمر السعيد، وغاب عن مباراة سموحة في الدور الأول.

3c95e0b396.jpg

أحمد سيد زيزو
ثاني الأسماء كان أحمد سيد زيزو حيث شارك في 21 مباراة بمعدل 1664 دقيقة، حيث شارك في 19 مباراة أساسيا ومباراتين بديلا وهما الأهلي وسموحة في الدور الأول، حيث شارك في كلا المباراتين كبديل مع بداية الشوط الثاني وحل بديلا لشيكابالا في مباراة الأهلي وبديلا لمحمد أوناجم في مباراة سموحة وغاب عن لقاء وادي دجلة في الدور الأول.

4819e309f2.jpg

 

أشرف بن شرقي
ثالث الأسماء هو أشرف بن شرقي وشارك في 21 مباراة بمعدل دقائق وصل إلى 1608، حيث شارك 18 مباراة أساسيا و3 مباريات بديلا وهم المقاولون وطلائع الجيش والإسماعيلي.
وشارك في مباراة المقاولون العرب في اخر 26 دقيقة بديلا لشيكابالا ، وفي مباراة الجيش كبديل لعمر السعيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ، وبديل لشيكابالا في اخر 25 دقيقة أمام الإسماعيلي، وغاب عن مباراة واحدة وهي مباراة الاتحاد السكندري.

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا