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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. أكثر 3 لاعبين مشاركة في مباريات الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات فريق الزمالك بعد مرور 22 جولة في الدوري الممتاز تواجدا قويا لعدد من اللاعبين الذين ظهروا تقريبا في جميع مباريات الفريق باستثناء لقاء واحد سواء عن طريق المشاركة بشكل أساسي أو حتى بديل في بعض المباريات.
ووصل الثلاثي طارق حامد لاعب الوسط المدافع وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي جناحي الفريق الأبيض إلى 21 مباراة من إجمالي 22 مباراة خاضها الفريق الأبيض.
ورصد الموقع الرسمي عدد مشاركات كل لاعب من الثلاثي في الدوري حتى الآن:
طارق حامد
أول الأسماء هو طارق حامد الذي خاض 21 مباراة بعدد دقائق وصل إلى 1807 دقائق حيث شارك في 20 مباراة أساسيا ومباراة واحدة كبديل وكانت مع انبي في لقاء الدور الأول حيث شارك في أخر 15 دقيقة بديلا لعمر السعيد، وغاب عن مباراة سموحة في الدور الأول.
أحمد سيد زيزو
ثاني الأسماء كان أحمد سيد زيزو حيث شارك في 21 مباراة بمعدل 1664 دقيقة، حيث شارك في 19 مباراة أساسيا ومباراتين بديلا وهما الأهلي وسموحة في الدور الأول، حيث شارك في كلا المباراتين كبديل مع بداية الشوط الثاني وحل بديلا لشيكابالا في مباراة الأهلي وبديلا لمحمد أوناجم في مباراة سموحة وغاب عن لقاء وادي دجلة في الدور الأول.
أشرف بن شرقي
ثالث الأسماء هو أشرف بن شرقي وشارك في 21 مباراة بمعدل دقائق وصل إلى 1608، حيث شارك 18 مباراة أساسيا و3 مباريات بديلا وهم المقاولون وطلائع الجيش والإسماعيلي.
وشارك في مباراة المقاولون العرب في اخر 26 دقيقة بديلا لشيكابالا ، وفي مباراة الجيش كبديل لعمر السعيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ، وبديل لشيكابالا في اخر 25 دقيقة أمام الإسماعيلي، وغاب عن مباراة واحدة وهي مباراة الاتحاد السكندري.