شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، الأهلي يعلن صعوبة مشاركة علي معلول فى مباراة صن داونز، اتحاد الكرة يطلب حضور 2000 مشجع لمباريات الدورى بداية من يوليو المقبل .

الأهلي يعلن صعوبة مشاركة علي معلول في مباراة صن داونز

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول، لاعب الفريق سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من غدٍ.

اتحاد الكرة يطلب حضور 2000 مشجع لمباريات الدورى بداية من يوليو المقبل

استقر مسئولو اتحاد الكرة على أن يتضمن التصور الذى يتم إعداده حاليا لعودة الجماهير للملاعب بداية من شهر يوليو المقبل، أن يتم السماح للجماهير بالحضور تدريجيا فى الملاعب.

اليد يمنع مصافحة اللاعبين فى المباريات ويلزم الأجهزة الفنية بالكمامة

أرسل اتحاد كرة اليد تعميما على الأندية التى لم تنتهى مسابقاتها هذا الموسم بعد على صعيد المراحل السنية المختلفة من أجل الالتزام بالإجراءات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا.