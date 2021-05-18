شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى: الأهلى حاول ضم العراقى والتجديد لعمر كمال محسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري عن أخر مستجدات ملفات تجديد عقود اللاعبين في النادي، وقال هاشم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": كريم العراقي ابن النادي المصري ومن قطاع الناشئين، وكان هناك جدل حول الأمور المادية وجدد معنا لموسمين وعقده كان ممتد لموسم ونصف وبالتالي سيتواجد معنا 3 مواسم ونصف مع وعد بمنحه الفرصة للاحتراف.

أضاف: الأهلي سعى لضم اللاعب وكانت هناك لفة مع الوكلاء للحصول على اللاعب، ولم يتواصل معنا الأهلي مباشرة كان هناك وسطاء لجس النبض من بعيد، وهناك أندية أخرى اهتمت باللاعب.

واصل: عمر كمال عبد الواحد سيجدد مع الفريق، واللجنة متواصلة مع علي ماهر وعمر كمال والخلافات بسيطة وستنتهي وعقد عمر كمال ينتهي في نهاية الموسم، لم نتلقى عروضاً لضم اللاعب ولكنه ابننا وابن علي ماهر وواثقين من تجديده لحبه للنادي.

وعن كواليس صفقة إسلام عيسى قال هاشم: في فترة من الفترات طلب الأهلي إسلام عيسى عن طريق أمير توفيق ووضعنا النقاط على الحروف واتفقنا وفجأة أغلقت الهواتف لم نجد رد من الإدارة، ولذلك أغلقنا هذا الملف، علاقتنا بجميع الأندية محترمة ومن ضمنها الأهلي.

أضاف: مجلس إدارة المصري حالياً ألغى فكرة الإعارة بدليل أننا قمنا بضم لاعبين من الزمالك بيع وشراء، وعقد علي ماهر مستمر معنا لنهاية الموسم وهناك نية للتجديد.

واصل: هناك دعم كبير جداً من السيد المحافظ لاستقرار الفريق، ونسعى لحل كل الأمور أولاً بأول، والأمور مستقرة مادياً ولا يوجد تأخير للمستحقات باستثناء أمور بسيطة ومسيطرين على الأوضاع ونصرف الأقساط الشهرية أولاً بأول.