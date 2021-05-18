شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني يثير قلق كارتيرون فى الزمالك قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار محمد عبد الغني مدافع الفريق الزمالك ، قلق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وذلك بعد شكواه من بعض الالام البسيطة فى العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تسببت في استبعاده من مباراة الزمالك الأخيرة أمام انبي والتي انتهت بفوز الزمالك 3 / 1 فى الجولة الـ 23 للدورى.

وجاء سبب قلق كارتيرون هو عدم جاهزية محمود علاء مدافع الزمالك لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد في الدورى، مما يجعل الاعتماد علي محمد عبد الغني في التشكيل الأساسي بجوار محمود الونش، وفي حالة غياب عبد الغني أو عدم جاهزيته الطبية بنسبة 100 % فإنه سيضع الجهاز الفني في ورطة بسبب كثرة الغيابات في خط الدفاع.

ويعاني فريق الزمالك من عدة إصابات عقب مباراة انبي في مقدمتها محمود علاء الذي يعاني من شد في العضلة الضامة، وحميد احداد الذي يعاني من إلتواء في الكاحل ، وعبد الله جمعة الذي يغيب عن أخر 3 مباريات للزمالك بسبب شد في العضلة الضامة.

في سياق مختلف يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع اللاعبين قبل مران اليوم الذى ينطلق فى الرابعة والنصف عصرا، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

ويتحدث كارتيرون مع لاعبي الفريق عن الفترة المقبلة، في ظل ضغط المباريات المقبل بداية من مواجهة طلائع لجيش، وهي الفترة التي تحتاج لتكاتف جميع اللاعبين لمواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، وسيطبق كارتيرون برنامج تأهيل مكثف بداية من اليوم لمواجهة ضغط المباريات، مع رفع معدلات التدريبات البدنية التي يخوضها اللاعبون قبل كل تدريب.

كما يعقد كارتيرون جلسة مع محمد أسامة طبيب الفريق لمعرفة آخر تطورات إصابة عبد الله جمعة ومحمود علاء وحميد أحداد وكذلك متابعة الحالة الصحية لمحمود الونش في ظل معاناته من كدمة في الركبة.

من ناحية أخرى يترقب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، مصير مشاركة المغربي حميد أحداد لاعب الفريق، فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وأصبح حميد أحداد، مهددا بالغياب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام طلائع الجيش للإصابة بالتواء في القدم خلال مباراة إنبي، التي أقيمت مساء الجمعة بالدوري وحسمها الأبيض بثلاثة أهداف لهدف، ليفضل الجهازين الطبي والفني، عدم استكمال أحداد للمباراة حتى لا تتفاقم الإصابة حيث شارك في المباراة بالدقيقة 76 بدلا من التونسي سيف الدين الجزيري، لكن خرج بالدقيقة 89 متأثرا بإصابته ليلعب 13 دقيقة فقط قبل مغادرة الملعب.