شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز ينهي استعداداته لاستضافة البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يضع اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين اللمسات النهائية قبل استضافة مصر البطولات الأفريقيه المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وذلك فى الفترة من 24 حتي 27 مايو الجاري وستقام البطولات كالتالي

البطولة الأفريقيه للجمباز الفنى رجال بنادى مدينه نصر ، والبطولة الأفريقيه للجمباز الفنى انسات بنادى مدينه نصر، والبطولة الافريقية لجمباز الترامبولين رجال وانسات بمجمع صالات استاد القاهرة صالة 4 .

وينافس منتخب مصر لجمباز الترامبولين على مقعد واحد للرجال ومقعد للإنثات من أجل التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020 ، بينما ينافس منتخب مصر للجمباز الفني على مقعد للفنى رجال واخر للفنى آنسات للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 .

ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز ونائب رئيس الاتحاد الافريقي ، قدرة مصر على التنظيم مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخراً.‏

وأضاف رئيس أتحاد الجمباز، أن البطولات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 ستكون بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لاول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء .