شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تصور اتحاد الكرة لعودة الجماهير لمباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، تصورا جديدا لتقديمه للجهات الأمنية بهدف عودة الجماهير تدريجيا لملاعب مباريات الدورى العام هذا الموسم، خاصة وأن الفترة الأخيرة تشهد غيابا للجماهير عن المباريات ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

س: متى سيتم عرض هذا التصور على الجهات المختصة؟

ج: تضع اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة حاليا اللمسات الأخيرة على التصور قبل أن يتم إرساله للجهات الأمنية المختصة للحصول على الموافقات اللازمة.

س: متى تعود للجماهير للملاعب وفقا لتصور اتحاد الكرة؟

ج: تبدأ عودة الجماهير للملاعب في مباريات الدورى بداية من شهر يوليو المقبل فى حالة الحصول على الموافقات اللازمة وقبول التصور المقدم من اتحاد الكرة.

س: ما هى الشروط التى وضعها التصور لعودة الجماهير؟

ج: يتضمن التصور تحديد أعداد معينة للحضور في كل ملعب حسب سعته بحيث لا يوجد عدد موحد للحضور في المباريات، بجانب عمل تصاريح وكشوف بأسماء الجماهير التي تحضر المباريات، وحصول الجماهير الراغبة في الحضور على لقاح كورونا.

س: وكيف سيتم تنظيم عملية دخول وخروج الجماهير؟

ج: وفقا لتصور اتحاد الكرة سيتم الاستعانة بشركات أمن خاصة لتنظيم دخول وخروج الجماهير، مع إمكانية الإستعانة بشركة "تذكرتى" فى حالة طرح تذاكر للمباريات.

س: وماذا عن الاجراءات الإحترازية التى ستتخذ حال عودة الجماهير؟

ج: سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية فى الملاعب حال عودة الجماهير وعلى رأسها التباعد بين الحاضرين وارتداء الكمامات واستعمال المطهرات وعدم الاحتكاك باللاعبين وغيرها من الإجراءات.