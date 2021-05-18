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شكرا لقرائتكم خبر عن مستند.. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلى بعقوبة خصم الـ3 نقاط بعد 16 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تسلم النادى الإسماعيلى اليوم خطابا رسميا من اتحاد الكرة، يفيد بتوقيع عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد الدراويش هذا الموسم، بسبب عدم سداد الإسماعيلى الغرامة الموقعة عليه لصالح نادى النجوم بسبب بيع الدراويش إبراهيم حسن للزمالك دون الرجوع للنجوم.
وتسلم النادى الإسماعيلى الإخطار الرسمي بالعقوبة بعد 16 يوما، حيث أعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة هذا القرار يوم 2 مايو الجارى.
وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم فى اجتماعها يوم 2 مايو الماضى، قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.
خطاب الاسماعيلى
فى المقابل، أرسل مجدى المتناوى المستشار القانونى لنادى النجوم خطاباً لاتحاد الكرة يطالب خلاله بخصم 6 نقاط أخرى من الإسماعيلى فى أزمة اللاعب ابراهيم حسن ، ونص خطاب النجوم للجبلاية على التالى :"
1_بالاشارة الى الى حكم المحكمة الرياضية الدولية )CAS )رقم 2019/6189/6187/A الصادر في 21 فبراير 2020 لصالح نادي النجوم وحكم المحكمة الفدرالية السويسرية الصادر في 1 ديسمبر برفض دعوى البطالن المرفوعة من النادي اإلسماعيلي وقرار لجنة اإلنضباط الصادر بتاريخ 22 فبراير 2021 والخاص بخصم ثالث نقاط من النادي اإلسماعيلي حال عدم تنفيذ الحكم المشار اليو في تاريخ أخصاه 24 مارس 2021 والذي تم رفض طعن اإلسماعيلي عليو من قبل لجنة التظلمات وإعتباره قرار نهائي مستنفذ لكافة سبل الطعن عليو.
وحيث لم يقم النادي اإلسماعيلي بتنفيذ القرار بالإضافة الى نفاذ كافة سبل الطعن ، يتمسك نادي النجوم بنفاذ القرار ، أي خصم ثلاث نقاط من النادي الاسماعيلي وذلك نفاذا للمادة رقم 42 فقرة 3 التي تنص على "تكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وملزمة لكل األطراف المعنية وال يجوز الطعن عليها داخل اإلتحاد".
2 .كما يتمسك نادي النجوم بإستصدار قرار جديد بتشديد العقوبة ما لم يقم النادي الاسماعيلي بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية )CAS )بموجب المادة 28 من الئحة اإلنضباط التي تنص على "يجوز للجنة في حالة ً تكرار المخالفة خالل ذات الموسم الرياضي تشديد العقوبة بالقدر الذي تراه مناسبا ، ولها أن توقع عقوبات إضافية ً وفقا لالئحة".
3 .يحتفظ نادي النجوم بكافة حقوقو القانونية لحكم لمحكمة الرياضية الدولية )CAS )بكل ما جاء بو ً متضمنا غرامات التأخير وكافة المصروفات كما نص عليها حكم المحكمة الرياضية الدولية )CAS)