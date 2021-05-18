شكرا لقرائتكم خبر عن مستند.. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلى بعقوبة خصم الـ3 نقاط بعد 16 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تسلم النادى الإسماعيلى اليوم خطابا رسميا من اتحاد الكرة، يفيد بتوقيع عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد الدراويش هذا الموسم، بسبب عدم سداد الإسماعيلى الغرامة الموقعة عليه لصالح نادى النجوم بسبب بيع الدراويش إبراهيم حسن للزمالك دون الرجوع للنجوم.

وتسلم النادى الإسماعيلى الإخطار الرسمي بالعقوبة بعد 16 يوما، حيث أعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة هذا القرار يوم 2 مايو الجارى.

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم فى اجتماعها يوم 2 مايو الماضى، قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.



خطاب الاسماعيلى