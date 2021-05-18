شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأندية المتنافسة على الصعود فى المجموعة الثانية للأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نتائج الجولة الـ22 للمجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة بدورى القسم الثانى والتي أقيمت أمس إثارة كبيرة بعد المفاجآت العديدة التي حفلت بها المباريات .

فعلى ملعبه بميت عقبة واصل فريق الترسانة فصوله الباردة مع جماهيره وتعادل في اللحظات الأخيرة أمام الداخلية بعدما كان متقدما بهدف مقابل للاشئ في الربع ساعة الأولى من اللقاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيدهما سويا إلى 35 نقطة في المركز الثانى والثالث بجدول الترتيب ، وينتظرا المواجهات القادمة التي ستسفر عن العديد من الإثارة .

ومن المقرر أن يخرج الترسانة لمواجهة جمهورية شبين بالمنوفية في لقاء صعب للطرفين ، فأصحاب الأرض يحاولون الإستمرار بجدول الترتيب بعد الهزيمة أمام السكة الحديد بهدف مقابل للاشئ والتي أزمت موقف الفريق بعدما وضعته في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة ، بينما يحاول الشواكيش العودة بالثلاث نقاط على أمل مواصلة تحقيق الحلم نحو الصعود للأضواء .

في الوقت نفسه فشل بورتو المتصدر في الحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين في الشوط الأول وتعادل أمام النصر بهدفين لمثليهما ليستمر في الصدارة برصيد 36 نقطة وينتظره لقاء نارى في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام القناة صاحب المركز الثالث برصيد 34 والذى يعد أكثر المستفيدين من الجولة الماضية بعد فوزه خارج ملعبه على طنطا بهدفين نظيفين .

وفى لقاء لا يقل عن سابقيه يستضيف الداخلية نظيره بتروجت بقيادة ربيع ياسين في لقاء يصعب التكهن بنتيجته فالضيوف يحاولون استثمار الدفعة المعنوية التي حققوها منذ قدوم المدير الفني وتحقيق الفوز تلو الأخر خاصة وأن تحقيق الثلاث نقاط في تلك المواجهة تعنى الإقتراب أكثر واكثر من أهل القمة ، بينما يحاول أصحاب الأرض خطف الثلاث نقاط أيضا لإستكمال مشوارهم في المنافسة على الصعود بعدما غاب عنهم الفوز في الأسابيع الماضية .

وعلى ملعبه بالسويس يستضيف أبناء الغريب نظيره طنطا في مواجهة سهلة نسبيا لأبناء أيمن المزين الطامحين نحو خطف الثلاث نقاط للضغط اكثر على المتصدر بعد الفوز الصعب الذى حققوه على المريخ البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ رفع رصيدهم إلى 33 نقطة واقتربوا كثيرا من بورتو السويس صاحب الصدارة .

كما يخرج كوكاكولا صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة لمواجهة سرس الليان الذى يحتل المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة ويتبقى لهم مباراة مؤجلة مع الزرقا ستقام بنهاية الشهر الجارى .