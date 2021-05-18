الإعلان عن قادة لجان كاف في غياب مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن فريق العمل الذي سيقود لجان الاتحاد الدائمة.

ونشر كاف عبر موقعه الرسمي رؤوس لجان كاف والتي لم تعرف أي تواجد مصري.

وبحسب موقع كاف فإن اللجنة المالية سيواصل المغربي فوزي لقجع تولي رئاسة هذه اللجنة بعد الموافقة على الأمر في المكتب التنفيذي الأخير فيما سيعاونه أندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم.

فيما سيتولي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رئاسة اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية وسيعاونه أوجستين إيمانويل سنجور ، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم ، أماجو ملفين بينيك ، رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا للمحليين سيتولى القائم بأعمال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سيدو مبومبو نجويا رئاسة اللجنة. يعاونه رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم موزيس ماجوجو كنائب لرئيس اللجنة.

فيما سيتولى أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم منصب رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات أندية الكاف ونظام تراخيص الأندية، كما تم تعيين السيد ماكلين ليتشويتي ، رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم ، وجبريلا حميدو هيما ، رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم) كنائبين للرئيس.

سيتولى سليمان وابيري رئاسة اللجنة المنظمة لمسابقات الشباب ويعاونه كل من بيير آلان مونجينجي (الجابون) ومصطفى إيشولا راجي (ليبيريا).

اللجنة القانونية والاتحادات الوطنية ستكون تحت قيادة أوجستين إيمانويل سنجور فيما سيتولى إلفيس شيتي من سيشيل منصب نائب الرئيس.

وتم تعيين وديع الجرئ رئيسا للجنة الطبية.

وذكر كاف في ختام البيان أن الرئيس موتسيبي لا يزال يتلقى اقتراحات إضافية بشأن كل من لجنة التحكيم ، ولجنة التطوير الفني.