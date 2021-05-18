كلوب: لم أشك في حب صلاح لليفربول.. ولم أتفاجأ بردة فعله بعد هدف أليسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لم يشك في حب وتقدير محمد صلاح لناديه.

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، سئل عن ردة فعل صلاح عقب هدف زميله أليسون بيكر في مرمى وست بروميتش، وقال: "يبدو أنني متفاجئ من ردة فعل صلاح، أنا لست كذلك".

وأضاف: "رأيت في وجه صلاح التصميم والإرادة دائما، أعرف مدى التزامه وحبه للنادي ولم أشك لحظة في هذا، لم أكن في انتظار احتفال بهدف لأتأكد من ذلك".

وعن الهدف نفسه قال كلوب: "لم أقم بإعادة مُشاهدة هدف في غرفة تبديل الملابس كما فعلت مع هدفه".

وواصل: "كانت ركلة ركنية عالمية من ترينت ألكسندر أرنولد، لم تكن الأولى وليست الأخيرة، لقد قدم ترينت موسما جيدا، وأتمنى أن يستمر على ذلك".

وبسؤاله عن الإصابات، أجاب: "سيعود ميلنر للتدريبات اليوم الثلاثاء، ديوجو جوتا يتحسن ولديه فرصه للحاق بآخر مباريات الدوري أمام كريستال بالاس".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الخامس برصيد 63 نقطة.