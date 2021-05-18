مالك سيتي يتحمل تكاليف سفر جماهيره لحضور نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (مالك النادي) سيتحمل تكاليف رحلة الجماهير إلى البرتغال لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر لها يوم 29 مايو الجاري.

وتأهل سيتي إلى مباراة النهائي ليواجه تشيلسي في البرتغال، بعدما تم نقل ملعب المباراة من تركيا بعد إدراجها ضمن القائمة الحمراء لفيروس كورونا.

وسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحضور 6 آلاف مشجع من جماهير ناديي سيتي وتشيلسي للمباراة.

وعبر موقعه الالكتروني، نشر سيتي بيانا رسميا جاء فيه: "سيستفيد الآلاف من جماهير سيتي من المبادرة لتخفيف الضغط المالي عليهم نظرا للظروف الصعبة التي سببتها جائحة Covid-19".

وأضاف: "تكاليف اختبار مسحة فيروس كورونا الضرورية وتكاليف السفر، كان من شأنهم جعل الجماهير تتراجع عن الحصول على تذكرة للسفر، ونظرا لإدراك الشيخ منصور لكيفية تأثير الوباء على جميع مشجعي الفريق، فقد قرر إزالة العائق المالي أمام المشجعين لحضور المباراة النهائية".

وأتم البيان، أن المشجعين الراغبين في حضور المباراة النهائية، عليهم القيام بجميع الإجراءات في غضون 24 ساعة، على أن يتم إصدار مزيد من المعلومات المتعلقة بترتيبات السفر وعملية شراء تذاكر المباريات في وقت لاحق.