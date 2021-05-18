رفض تظلم الإسماعيلي بخصم 3 نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

رفضت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، التظلم المقدم من النادي الإسماعيلي بخصم 3 نقاط من الفريق.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اتحاد الكرة أرسل خطابا للإسماعيلي يفيد برفض التظلم وخصم النقاط الثلاث.

وأصدر نادي النجوم بيانا اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن حكم خصم الـ3 نقاط من الإسماعيلي أصبح باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وجاء في بيان نادي النجوم: "طالبنا مسئولي اتحاد الكرة بتنفيذ المرحلة الثانية من تشديد العقوبة والتي تتمثل في خصم ستة نقاط من النادي الإسماعيلي طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ، وذلك بعد رفضه تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية "الكاس".

وكان الإسماعيلي تقدم بتظلم ضد حكم المحكمة الرياضية "كاس" لصالح نادي النجوم بخصم 3 نقاط من الدراويش، لتقبله لجنة الاستئناف يوم 2 مايو الجاري شكلا ورفضه وتأييد قرار لجنة الانضباط.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ12 في جدول الدوري برصيد 26 نقطة.