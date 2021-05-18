جمعية أطباء في طوكيو تطالب بإلغاء الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

طالبت جمعية للأطباء في العاصمة اليابانية طوكيو بإلغاء دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها في طوكيو بعد نحو شهرين، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي خطاب أٌرسل إلى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدا سوجا وآخرين، طالبت الجمعية التي تضم نحو ستة ألاف طبيب، الحكومة واللجنة المنظمة للأولمبياد بالتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إلغاء الأولمبياد.

وذكرت الجمعية :"إلغاء حدث يحتمل أن يزيد الإصابات وحالات الوفاة هو الخيار الصحيح."

ويأتي الخطاب في الوقت الذي تشهد فيه طوكيو معارضة متزايدة لإقامة الألعاب، وتشهد العاصمة اليابانية حالة طوارئ مع اقتراب المستشفيات من حالة اكتمال العدد بسبب تزايد حالات الإصابة بالعدوى.

كذلك تواجه اليابان صعوبات في تطعيم مواطنيها باللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث جرى تطعيم واحد % فقط من عدد سكانها البالغ 125 مليون نسمة.

ولا تزال اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية متمسكتين بإقامة الدورة الأولمبية التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ومن المفترض أن تنطلق منافساتها في 23 تموز/يوليو.