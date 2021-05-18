طارق يحيى: الزمالك بطل دوري 99 "باللائحة".. والقرار النهائي للجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد طارق يحيى مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أنهم متمسكون بتطبيق اللائحة بشأن إعلان الفريق الأبيض بطلا لدوري 99، مضيفًا أن القرار النهائي سيكون للجنة التي تدير النادي.

ووقع جدل بسبب ما حدث في مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت على ملعب الأهلي بفرع مدينة بعد فوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف وتساوي رصيد القطبين في عدد النقاط.

وبعد نهاية المباراة قام كل فريق بالاحتفال بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم حيث قام الموقع الرسمي للزمالك بنشر خبر يفيد تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري نظرًا لتفوقه بفارق الأهداف عن الأهلي، بينما اعتمد الأحمر على فارق المواجهات المباشرة ليقرر اتحاد الكرة خوض مباراة فاصلة يوم 26 مايو الجاري.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال يحيى: "حققنا بطولة دوري 99 بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى".

وأضاف: "نحن متمسكين باللائحة التي على أساسها خضنا البطولة، اتحاد الكرة لم يرسل لنا أية تعقيب أو تغيير بشأن اللائحة، والدليل على ذلك إرساله خطابات للأندية لتعديل لائحة مواليد 2003 و 2006 قبل نهاية الموسم".

وتابع: "الأهلي خاض المباراة على أساس أن يفوز بنتيجة 3-0 أو أكثر، الأمر كان معلن ومعروف، ولم يقل أحد أن هناك تعديل على اللائحة أو مباراة فاصلة".

وواصل: "اللائحة تقول أنا (الزمالك) البطل، لماذا نهدر مجهود مدربين ولاعيبة.. حرام".

وأكمل: "متمسكون بتطبيق اللائحة (مش رافض ألعب عشان خايف)، أنا أول الدوري وبطل الجمهورية".

وبسؤاله عن موقف النادي في حال أصر اتحاد الكرة على خوض الفاصلة، قال: "القرار الأول والأخير للجنة المؤقتة، سنعقد اجتماعا اليوم وسنوصي بعدم خوض المباراة والتمسك بتطبيق اللائحة".

أكد طارق يحيى مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أنهم متمسكون بتطبيق اللائحة بشأن إعلان الفريق الأبيض بطلا لدوري 99، مضيفًا أن القرار النهائي سيكون للجنة التي تدير النادي.

ووقع جدل بسبب ما حدث في مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت على ملعب الأهلي بفرع مدينة بعد فوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف وتساوي رصيد القطبين في عدد النقاط.

وبعد نهاية المباراة قام كل فريق بالاحتفال بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم حيث قام الموقع الرسمي للزمالك بنشر خبر يفيد تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري نظرًا لتفوقه بفارق الأهداف عن الأهلي، بينما اعتمد الأحمر على فارق المواجهات المباشرة ليقرر اتحاد الكرة خوض مباراة فاصلة يوم 26 مايو الجاري.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال يحيى: "حققنا بطولة دوري 99 بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى".

وأضاف: "نحن متمسكين باللائحة التي على أساسها خضنا البطولة، اتحاد الكرة لم يرسل لنا أية تعقيب أو تغيير بشأن اللائحة، والدليل على ذلك إرساله خطابات للأندية لتعديل لائحة مواليد 2003 و 2006 قبل نهاية الموسم".

وتابع: "الأهلي خاض المباراة على أساس أن يفوز بنتيجة 3-0 أو أكثر، الأمر كان معلن ومعروف، ولم يقل أحد أن هناك تعديل على اللائحة أو مباراة فاصلة".

وواصل: "اللائحة تقول أنا (الزمالك) البطل، لماذا نهدر مجهود مدربين ولاعيبة.. حرام".

وأكمل: "متمسكون بتطبيق اللائحة (مش رافض ألعب عشان خايف)، أنا أول الدوري وبطل الجمهورية".

وبسؤاله عن موقف النادي في حال أصر اتحاد الكرة على خوض الفاصلة، قال: "القرار الأول والأخير للجنة المؤقتة، سنعقد اجتماعا اليوم وسنوصي بعدم خوض المباراة والتمسك بتطبيق اللائحة".