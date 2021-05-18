سجل بطولات أتلتيكو مدريد الاسباني

يعتبر نادي أتلتيكو مديد والملقب بين جماهيره بـ”الروخي بلانكوس” أحد أنجح وأنجح الأندية الأسبانية، والثالث من حيث الشعبية بعد ريال مدريد وبرشلونة، وفى سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات أتلتيكو مدريد.

يحتفل نادي أتلتيكو مدريد يوم 26 من شهر أبريل كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1903، ويتخذ من العاصمة الاسبانية مدريد مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” الذي يتسع لنحو 67 ألف مشجع.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به اتلتيكو مدريد الى عام 1939 عندما فاز بلقب الدوري الاسباني (الليجا)، أما أول لقب أوروبي تُوج به فيرجع الى عام 1961 عندما حقق كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس.

ويطلق ديربي مدريد على المباراة التي تجمع بين فريقي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث يعد الناديين ذو هوية متناقضة تاريخياً، فدائماً ما كان ينظر للريال على أنه نادي الطبقة الغنية والإنجازات بينما كان الأتليتكو فريق الطبقة العاملة والمتمردة.

ويعتبر اللاعب الأسباني “إديلاردو رودريجيز” هو حامل الرقم القياسي لعدد الظهور بقميص النادي ولعب للأتليتيكو في 551 مباراة بين عامي 1959 و1976، أما أسطورة الفريق كلاعب وكمدرب هو “لويس أراجونيس” فيحمل بدوره الرقم القياسي لأكثر اللاعبين إحرازاً للأهداف مع النادي بكل المسابقات برصيد 173 هدفاً.

بينما يعدّ اللاعب “أدريان إسكوديرا” أكثر اللاعبين تهديفاً للنادي في الدوري الإسباني برصيد 150 هدفاً، وأما أغلى صفقة بتاريخ النادي فهي توقيع النادي مع اللاعب البرتغالي “جواو فيليكس” من نادي بنفيكا بمبلغ مقابل 126 مليون يورو.

إليكم سجل بطولات أتلتيكو مدريد (محلياً)

كم مرة فاز اتلتيكو مدريد بالدوري الاسباني؟

البطل 10 مرات أعوام: (1939–40، 1940–41، 1949–50، 1950–51، 1965–66، 1969–70، 1972–73، 1976–77، 1995–96، 2013-14)

الوصيف 11 مرة أعوام: (1943–44، 1957–58، 1960–61، 1962–63، 1964–65، 1973–74، 1984–85، 1990–91، 2017–18، 2018–19).

كم مرة فاز اتلتيكو مدريد بكأس ملك اسبانيا؟

البطل 10 مرات أعوام: (1959–60، 1960–61، 1964–65، 1971–72، 1975–76، 1984–85، 1990–91، 1991–92، 1995–96، 2012–13).

الوصيف 9 مرات أعوام: (1921، 1926، 1956، 1963–64، 1974–75، 1986–87، 1998–99، 1999-00، 2009–10).

كأس السوبر الاسباني

البطل مرتين أعوام: (1995، 2014).

الوصيف 5 مرات أعوام: (1991، 1992، 1996، 2013 ، 2019).

الدوري الاسباني الدرجة الثانية

البطل مرة واحدة: (2001–02).

الوصيف مرتين موسمي: (1932–33، 1933–34).

وإليكم سجل بطولات أتلتيكو مدريد (أوروبياً – قارياً)

الوصيف 3 مرات أعوام: (1974، 2014، 2016).

الدوري الأوروبي

البطل 3 مرات مواسم: (2009–10، 2011–12، 2017–18).

كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس

البطل مرة واحدة موسم: (1961–1962).

الوصيف مرتين موسمي: (1962–63، 1985–86).

كأس السوبر الأوروبي

البطل 3 مرات مواسم: (2010، 2012، 2018).

كأس إنترتوتو

البطل مرة واحدة عام: (2004).

كأس إنتركونتنينتال

البطل مرة واحدة عام: (1974).

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