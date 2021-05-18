بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الانجليزي «الجولة 37»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون لحساب الجولة 37 في الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء 18-5-2021.

على الرغم من أن برايتون ضمن البقاء في الدوري الانجليزي بشكلٍ رسمي، إلا أنه ما زال يريد تجنب إنهاء الموسم كأسوأ من تفادى الهبوط، ولأجل ذلك، سيتطلع إلى تحقيق الفوز على ضيفه، بطل البريميرليج هذا الموسم مانشستر سيتي.

وفاز برايتون في مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري الانجليزي، وتعادل في 3 مناسبات، وخسر في مثلها، ويقبع في المركز 17 برصيد 38 نقطة.

على الجهة المقابلة، سيسعى فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز على فولهام، من أجل تمديد أطول سلسلة بدون هزيمة لأي فريق عبر المستويات الأربعة الأولى لكرة القدم الانجليزية خارج أرضه.

ولم يعرف مانشستر سيتي طعم الخسارة في آخر 23 مباراة خاضها خارج ملعب الاتحاد في الدوري الانجليزي، حيث حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في مباراتين.

وجمع بطل الدوري الانجليزي هذا الموسم، 83 نقطة حتى الآن من 36 مباراة، فاز في 26 مناسبة، وتعادل في 5، وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 76 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 29 مرة كأقوى خط دفاع.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما تذاع على قناة إيدمان الأذربيجانية.

ويدير مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون الحكم الانجليزي “ستيوارت أتويل”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

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