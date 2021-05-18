بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الانجليزي «الجولة 37»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام لحساب الجولة 37 في الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء 18-5-2021.

يطمح مانشستر يونايتد للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري الانجليزي بعد هزيمتين متتاليتين، عندما يستقبل نظيره فولهام على ملعب أولد ترافورد.

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى 3 نقاط فقط من أجل ضمان المركز الثاني بشكلٍ رسمي في جدول ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم، قبل جولة واحدة من النهاية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”، و6 نقاط عن الرابع “تشيلسي“، وجمع الشياطين الحمر 70 نقطة من 20 انتصار، و10 تعادلات.

وتلقى مانشستر يونايتد 6 هزائم هذا الموسم في الدوري الانجليزي، من ضمنهم خسارتين متتاليتين في الجولة الماضية وقبل الماضية على ملعبه أولد ترافورد لأول مرة منذ أبريل 1958.

في المقابل، فشل فولهام في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد منذ أكتوبر 2003، حيث تلقى 12 خسارة، وتعادل في مباراة واحدة.

وتأكد هبوط فولهام بشكلٍ رسمي إلى الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، ولكنه سيبحث عن تحقيق خطف فوزًا تاريخيًا من أمام مانشستر يونايتد.

وجمع فولهام 27 نقطة من 36 مباراة، فاز في 5 مناسبات فقط، وتعادل في 12، وتلقى 19 خسارة، وسجل لاعبوه 26 هدفًا كثاني أضعف خط هجوم، واستقبلت شباكه هدفًا.

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وفولهام على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي العماني “حسن العيدروس”، كما تذاع على قناة إيدمان الأذربيجانية.

ويدير مواجهة مانشستر يونايتد وفولهام الحكم الانجليزي “لي ماسون”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

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