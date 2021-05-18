الامارات | 3 مرشحين لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يعد أبرز المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد خلفاً لمدربه الحالي، الفرنسي زين الدين زيدان.



وأوضحت صحيفة "ميرور" أن أنشيلوتي هو أحد المرشحين لتولي مسؤولية "الملكي" بعد المدرب الفرنسي، إلى جانب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، وراؤول غونزاليس، باعتبارهما الأقرب للمنصب.



وأشارت إلى احتمالية عودة المدرب الإيطالي المخضرم إلى مدريد. حيث سبق وأن قاد مدرب إيفرتون الإنجليزي الحالي، الفريق "الملكي" بين 2013 و2015، محققاً معه دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخ النادي، وكأس ملك إسبانيا.

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