شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: صلاح يحب ليفربول لا أشك في ذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إنه لا يشك في حب محمد صلاح لليفربول، متمنيًا أن يستمر مع الفريق لأطول وقت.

وأضاف كلوب: «لست متفاجئا بفرحة صلاح الجنونية بهدف أليسون، استطعت أن أرى الإرادة والتصميم في وجهه، وأعرف مدى التزام صلاح تجاه هذا الفريق وهذا النادي، ولست بحاجة إلى احتفال بهدف لمعرفة ذلك».

وتابع كلوب: «صلاح يبذل قصارى جهده مع ليفربول، ولم أكن أشك في حبه لهذا النادي ولزملائه، وهو مفيد للغاية لنا ونأمل أن يستمر تألقه بالمباراتين الأخيرتين».

صلاح سجل هدفا تعادل به ليفربول مع وست بروميتش ألبيون قبل أن يحرز أليسون بيكر هدفا تاريخيا اقتنص الفوز للريدز في اللحظات الأخيرة ليظهر الدولي المصري سعادة بالغة في الاحتفال بهذا الهدف.

ويحل ليفربول الذي يصارع على مراكز دوري أبطال أوروبا ضيفا على بيرنلي يوم الأربعاء ضمن الجولة 37 من المسابقة قبل أن يستضيف كريستال بالاس الأحد المقبل في ملعب أنفيلد في اليوم الختامي.