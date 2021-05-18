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المصري: أحبطنا محاولة خداع الأهلي لنا .. ولن نبيع هذا الثنائي له

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري أن مسؤولي الأهلي أرادوا الحصول على خدمات الظهير الأيمن كريم العراقي بطريقة غير سليمة، على حد وصفه.

وأوضح هاشم في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي سعى لخداع المصري بضم كريم العراقي من خلال كوبري ولكننا جددنا عقد اللاعب وأنقذنا هذه المحاولة ولن نفرط في خدماته».

وأضاف:«عمر كمال عبدالواحد لن ينتقل إلى الأهلي رغم نهاية عقده مع نهاية الموسم الحالي وسنقوم بالتجديد له ونثق في علاقته القوية بالمدير الفني على ماهر».

وأنهى تصريحاته: «الأهلي كان يسعى لضم إسلام عيسى ولكن إدارة النادي الأحمر تراجعت في اللحظات الأخيرة، وكنا نوافق على بيع اللاعب».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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