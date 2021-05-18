شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: أحبطنا محاولة خداع الأهلي لنا .. ولن نبيع هذا الثنائي له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري أن مسؤولي الأهلي أرادوا الحصول على خدمات الظهير الأيمن كريم العراقي بطريقة غير سليمة، على حد وصفه.

وأوضح هاشم في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي سعى لخداع المصري بضم كريم العراقي من خلال كوبري ولكننا جددنا عقد اللاعب وأنقذنا هذه المحاولة ولن نفرط في خدماته».

وأضاف:«عمر كمال عبدالواحد لن ينتقل إلى الأهلي رغم نهاية عقده مع نهاية الموسم الحالي وسنقوم بالتجديد له ونثق في علاقته القوية بالمدير الفني على ماهر».

وأنهى تصريحاته: «الأهلي كان يسعى لضم إسلام عيسى ولكن إدارة النادي الأحمر تراجعت في اللحظات الأخيرة، وكنا نوافق على بيع اللاعب».