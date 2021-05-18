شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة دعم ليونيل ميسي للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنجم فريق برشلونة ليونيل ميسي، يظهر فيها وهو يرفع علم فلسطين تضامناً مع قطاع غزة.

لكن هذه الصورة أثارت شكوك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى صحتها.

لكن بالتدقيق في هذه الصورة يظهر أنها مفبركة، وبالرجوع إلى الحساب الرسمي للاعب ليونيل ميسي على تويتر.

ليونيل ميسي

عثر على صورة بدون وجود علم فلسطين على اللوحة التي يحملها اللاعب، وكتب اللاعب على الصورة: مرحبًا بكم جميعًا، للاحتفال بإطلاق تذكارات نادي برشلونة الرسمية، أقدم لكم هنا قمصان لفريق برشلونة موقعة مع شريكي الرسمي Icons، وأرفق صورة يحمل فيها لافتة مكتوبا عليها «icons.com signed by the world’s best».والتي تم فبركتها وإضافة علم فلسطين عليها.