شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مان يونايتد: محمد صلاح خارج المنافسة ولا ينال الاحترام الذي يستحقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ريو فيرديناند أسطورة دفاع مانشستر يونايتد أن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي لاعب عظيم للغاية ليفربول لا ينال الاحترام الذي يستحقه.

ويواصل محمد صلاح التألق مع ليفربول للموسم الرابع على التوالي، رغم تدهور مستوى «الريدز» هذا الموسم في ظل صراعه على حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

قال فرديناند في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: «صلاح ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي مرة أخرى في هذا الدوري الصعب وهو ليس ضمن فريق الموسم لبعض المحللين، لا أفهم ذلك».

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق: «صلاح لا ينال الاحترام الذي يستحقه».

وواصل: «محمد صلاح لاعب عظيم للغاية، ويحطم الأرقام القياسية عامًا تلو الآخر».

وأتم: «لقد أصبح من المعتاد رؤية اسمه في قمة أي ترتيب للاعبين، إنه خارج المنافسة».

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، واقتنصها جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لكنه اكتفى بـ19 هدفا في الموسم الماضي، مقابل 23 لفاردي هداف الدوري.