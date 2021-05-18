شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق عن موسيماني: «إمكانياته ضعيفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم عبدالحميد حسن «ميدو»، نجم النادي الأهلي السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عبدالحميد حسن، في تصريحات تليفزيونية: «موسيماني لا يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لتولي فريق بحجم النادي الأهلي»، مؤكدًا: «المدرب الجنوب إفريقي أقل من القلعة الحمراء، حيث لا يؤدي الفريق بالشكل الفني المطلوب في المباريات، ويفتقد المارد الأحمر للجمل الفنية والتكتيكية»

وأضاف: «رغم أن الأهلي يحقق النتائج المطلوبة في المباريات، ولكن الحظ لن يخدم موسيماني باستمرار، وعليه تطوير نفسه وتطوير الفريق، ولكن هذه هي إمكانيات المدرب».

وعن مستوى حسين الشحات، جناح الفريق الأحمر، قال: «الشحات يتعرض لانتقادات كبيرة، وهناك مبالغة من الجماهير في تلك الانتقادات، خاصة أنه ليس محمد أبوتريكة أو محمد بركات، وهو يبذل أقصى ما لديه في الملعب».