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موعد مباراة ليفربول وبيرنلي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف بيرنلي، نظيره ، في التاسعة والربع مساء غدا الأربعاء، على ملعب تورف مور، في الجولة الـ37 من الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على ويست بروميتش 2-1 في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ63 نقطة، فيما يقبع بيرنلي في المركز الـ15 بـ39 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، هندرسون، كاباك وجوتا للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، ويليامز، فيليبس، روبتسون

الوسط: ألكانتارا، فابيانو، جونز، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: فيرمينيو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق: حفيظ دراجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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